Près de 3000 Tunisiens recrutés durant le pèlerinage 2023

Un accord a été convenu mercredi portant recrutement de près de 3 mille tunisiens pour un travail saisonnier en Arabie Saoudite lors de la saison du pèlerinage 2023.

Cet accord a été conclu lors d’une rencontre entre le ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, et une délégation saoudienne, conduite par le président du syndicat général des voitures en Arabie Saoudite, Oussama Abdelwaheb Samkari. Les deux parties ont examiné, selon un communiqué du ministère, les moyens organisant le processus de recrutement dans le cadre du mécanisme du travail saisonnier au profit des chercheurs d’un emploi dans le secteur du transport et la logistique durant la saison du pèlerinage 2023 en Arabie Saoudite. Le syndicat général des voitures en Arabie Saoudite est la partie officielle organisant les sociétés et établissements chargés de transporter les pèlerins, opérant sous la tutelle du ministère du pèlerinage et el Omra, a rappelé la même source.

Nsibi a exprimé sa considération pour la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, affirmant l’ouverture du ministère sur les initiatives internationales pour bénéficier des compétences tunisiennes. Il a souligné l’impératif de réunir les conditions favorables afin de réussir cette première expérience de travail saisonnier en Arabie Saoudite. L’objectif est d’enraciner une approche de travail saisonnier régulier au niveau du marché du travail saoudien.

La partie saoudienne a exprimé, pour sa part, sa considération pour les compétences tunisiennes, affirmant le besoin en compétences tunisiennes dans le domaine du transport pour la saison du pèlerinage 2023.