Près de 3800 investisseurs dans l’agriculture obtiennent des avantages d’une valeur de 111 MD

Des avantages financiers d’une valeur de 111 Millions de Dinars (MD) ont été accordés à 3800 investisseurs et promoteurs dans le secteur agricole par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

Ces avantages dépassent, pour la première fois, 100 MD contre 65,3 MD, en 2018 au profit de 3500 investisseurs, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, publié lundi, .

Ces investissements permettront la création de 4080 emplois permanents dont 253 emplois, au profit des diplômés du supérieur.

Les investissements des Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole (SMVDA) ont atteint 69,4 MD, contre 20,1 MD, en 2018.

Cette croissance est expliquée par l’octroi des décisions d’obtention des avantages aux jeunes promoteurs bénéficiaires des fermes domaniales dans le cadre de la liste 36.

S’agissant des investissements étrangers, 5 opérations d’investissement ont été adoptées, jusqu’à fin septembre 2019, dans le cadre d’un partenariat étranger. Elles concernent la production de l’huile d’olive, la figue de barbarie biologique et l’installation d’une unité de conditionnement des viandes.

Selon le ministère de l’Agriculture, une augmentation de ces investissements est prévue, vu que huit opérations de création de projets dans les domaines de l’arboriculture et la production de lait et fromages ont été déclarées.