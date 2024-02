La BCT a recensé 25,27 millions de chèques (-0,1%) qui ont été présentés en 2023, d’un montant global de l’ordre de 123,9 milliards de dinars (+4,6%), d’après le Bulletin de paiement, publié mardi, par l’institut d’émission.Toutefois, près de 417 mille chèques ont été rejetés, soit un taux de rejet de 1,65%. En valeur, ils représentent un montant de 3,5 milliards de dinars.

Par ailleurs, le document montre que plus de 191 mille transactions de paiement mobile ont été effectuées au cours de l’année 2023, contre 44 mille transactions réalisées une année auparavant. Ces transactions ont mobilisé une enveloppe à hauteur de 48,4 millions de dinars (MD), neuf fois plus élevée qu’en 2022 (5,4 MD). Selon la Banque Centrale de Tunisie, ladite enveloppe a servi surtout pour effectuer des transactions de paiements (73%), alors que les opérations de cash-out (retrait d’argent) et de transferts ne représentent respectivement que 16% et 11% du montant global.Par ailleurs, l’institut d’émission a fait état de renforcement du parc des points d’acceptation, lequel regroupe, au 31 décembre 2023, 3207 DAB/GAB (en hausse de 5,5% par rapport à 2022), 35,3 mille TPE (+7,4%) et 7053 mille de cartes bancaires (+7,2%).Pour ce qui est des sites marchands actifs, ils se sont élevés à 1256, à fin 2023. Les données de la BCT ont fait ressortir, en outre, une hausse considérable de 42% aussi bien en termes de nombre de transactions de E-paiement, à 17,8 millions transactions, qu’en termes de valeur de ces opérations (passant de 831 MD, en 2022, à 1184 MD, en 2023).