Près de 6 millions de dinars réservés à la régénération de l’ancien centre de Ras Jebel

Un budget de 5,8 millions de dinars a été réservé à la réalisation d’un projet pilote visant à donner un coup de neuf à l’ancien centre urbain de Ras Jebel, a annoncé Ibtissem Rezgui, secrétaire générale chargée de la gestion de la municipalité de Ras Jebel, dans le gouvernorat de Bizerte.

Financé par l’État tunisien, la municipalité de Ras Jebel, la Banque européenne d’investissement et l’Agence française de développement, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de régénération des centres anciens (PRCA) en Tunisie et comprend quatre composantes essentielles à savoir le renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable, la réhabilitation du réseau d’éclairage public et le bitumage des rues outre l’aménagement d’un centre d’expositions culturelles et artisanales, et le renforcement de la formation dans les métiers de l’artisanat en collaboration avec les organisations partenaires.

Selon la responsable, plusieurs séances sectorielles ont été tenues pour examiner le dossier des études préliminaires sur la troisième composante du projet.

Le PRCA vise à améliorer les conditions de vie des habitants et les conditions d’activité des acteurs économiques des centres anciens. Il a également pour objectif de renforcer l’attractivité culturelle, économique et touristique des centres anciens afin de générer de l’activité économique et de l’emploi à une échelle plus large.

