Près de 60 mille extraits d’état civil émis pour plus de 50 mille bénéficiaires d’identité numérique

Près de 60 mille extraits d’état civil ont été émis pour plus de 50 mille personnes en possession d’identité élctronique « e-identité », depuis le lancement de ce service, le 3 août 2022, a indiqué le ministère des Technologies de la Communication, samedi, dans un communiqué.

Il a précisé que le projet de l’identité électronique, mis en place, il y a une année, a pour objectif de réaliser l’intégration numérique, de moderniser les services administratifs rendus aux citoyens en raccourcissant le temps et l’effort pour l’obtention des documents administratifs et la signature des contrats officiels.Ce projet permet, pour la première fois en Tunisie, au citoyen d’obtenir des documents et des services administratifs à distance, sans besoin de se déplacer vers les sièges administratifs et d’attendre dans les files d’attente.L’identité numérique représente, selon la même source, la pierre angulaire et le fondement essentiel de l’amélioration de la relation entre le citoyen et les services administratifs.

Elle représente, également, la première identité nationale permettant de reconnaitre le citoyen dans l’espace virtuel et de faciliter l’accès rapide et sécurisé aux portails et plateformes des services administratifs, avec des signatures confidentielles faciles et simplifiées.Le projet de l’e-identité et la plateforme d’interconnexion nationale constituent des piliers pour la réalisation de la transition numérique intégrale dans tous les pays avancés dans ce domaine et leaders dans le domaine de la gouvernance électronique, à l’instar de l’Estonie, la Finlande et le Danemark.

Il convient de rappeler que le ministère des Technologies de la Communication a mené des campagnes nationales pour l’obtention d’une identité numérique dans toutes les régions du pays dans le cadre de l’engagement dans la généralisation des services numériques rendus à tous les Tunisiens.Les premières campagnes ont démarré le 9 septembre 2022, dans 11 gouvernorats jusqu’aujourd’hui (Le kef, Sousse, Manouba, Nabeul, Siliana, Ariana , Kairouan, Bizerte, Mahdia, Béja et Sfax).D’autres campagnes ont eu lieu depuis le 3 mai 2023, en coopération avec tous les ministères pour permettre à leurs agents et fonctionnaires de bénéficier de l’identité numérique.

Pour s’informer des délais d’expiration de l’identité numérique, les citoyens sont appelés à consulter le service : *1717 # USSD. Ils pourraient consulter la page officielle de l’identité: https://www.mobile-id.tn, pour renouveler la validité de leur e-identité.

- Publicité-