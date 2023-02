Près de 800 offres de formation supplémentaires pour la session de février 2023

Les différentes structures de formation relevant de l’agence tunisienne de formation professionnelle ont programmé 797 offres de formation supplémentaires pour la session de février 2023 et ce, en comparaison avec la session de février 2022.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Aida Trabelsi, chargée de l’information à l’ATFP a indiqué qu’au total 12229 postes de formation sont disponibles pour la session de février 2023 contre 11432 postes en février 2022.

Il s’agit de 1554 brevets de technicien supérieur, 5125 brevets de techniciens professionnels, 4525 certificats d’aptitude professionnelle et 1025 certificats de compétence.

La responsable a fait savoir qu’une nouvelle spécialité (développeur web et applications mobiles) sera également créée en avril prochain au centre sectoriel de formation en télécommunications à Cité El Khadhra pour l’obtention d’un brevet de technicien supérieur.

A noter qu’il existe actuellement 51 centres sectoriels de formation professionnelle à travers le pays. 62 centres de formation et d’apprentissage professionnel et 14 centres formation de la jeune fille rurale et 9 centres de formation en métiers de l’artisanat.