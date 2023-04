Près de 8252 infractions économiques relevées durant la 1ère moitié du mois de Ramadan

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a relevé, durant la 1ère moitié du mois de Ramadan, 8252 infractions économiques. La plupart de ces infractions concernent la hausse illicite des prix, la spéculation et la non transparence des transactions commerciales, a indiqué le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques, au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touiti, lors d’une conférence de presse tenue, samedi, à Tunis.

Lors de cette conférence consacrée au suivi du programme de contrôle économique du ministère du commerce, le responsable a fait savoir que son département a saisi 606 tonnes de fruits et légumes ainsi que 800 tonnes de produits d’alimentation générale.

Parmi ces denrées saisies figurent notamment des bananes, des pommes, des fraises, des produits céréaliers, de l’huile végétale et du sucre.

Selon le responsable, le ministère projette d’intensifier les opérations de contrôle économique durant la prochaine moitié du mois de Ramadan. Ces opérations cibleront principalement, les pratiques de spéculation de certains produits comme les pommes et les oignons.