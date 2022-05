Présence ministérielle massive à la 17e session de la Haute Commission mixte égypto-tunisienne

Les préparatifs vont bon train à Tunis en vue de la tenue de la 17e session de la Haute Commission mixte égypto-tunisienne.

Cette session s’inscrit dans une vision gouvernementale qui met l’accent sur une coopération économique et technique gagnant-gagnant entre les deux pays afin d’utiliser l’intégration commerciale régionale comme outil pour stimuler les avantages économiques mutuels et les opportunités d’investissement, souligne le site « Egypt Today »..

L’ordre du jour porte sur une variété de questions prioritaires, notamment la coopération technique et commerciale, le pétrole, l’énergie, l’enseignement supérieur, la santé, l’habitat, les finances et le transport.

La délégation égyptienne comprend des représentants de 22 ministères et des représentants nationaux dirigés par le ministère de la Coopération internationale. Elle comprend également des représentants des ministères des Affaires étrangères, de l’Electricité, des ressources minières, de l’électricité et des énergies renouvelables, de la Justice, de l’Intérieur, des Finances, de la Solidarité sociale, de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la Santé, de la population, de l’Agriculture, de l’Aménagement du territoire, du Commerce, de l’Industrie, de l’Habitat, des Communications et des technologies de l’information, du Transport, de la Planification et du développement économique, de l’Autorité générale de l’investissement, de l’Académie nationale de formation et de l’Autorité de la sécurité alimentaire.

La clôture des réunions est prévue aujourd’hui, mardi, avant la tenue des réunions préparatoires au niveau ministériel, qui seront dirigées par la ministre de la Coopération internationale, Rania. Al-Mashat et son homologue tunisienne du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza.

La Haute commission mixte sera présidée par le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, et la Cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden.