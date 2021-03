Présentation de deux projets tunisiens au cours de la 93ème réunion du bureau des Maires Francophones

L’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et la ville de Bordeaux ont organisé les 22 et 23 mars 2021, un colloque international à l’occasion de la 93ème réunion de son bureau portant sur « La Ville en économie circulaire », indique un communiqué de l’AIMF.

La séance plénière s’est tenue le mardi 23 mars sous la présidence de la Maire de Paris, présidente de l’AIMF, la Maire de Tunis, Souad Abderrahim, vice-présidente de l’AIMF (par visioconférence), et le Maire de Bordeaux.

Deux projets ont été présentés par la Tunisie à l’occasion de cette réunion. Il s’agit de deux programmes d’accompagnement: Eco’Logic et MoodhaOkhra. Ces projets éco-responsables se sont distingués par leur innovation sur le volet du Design durable. Ils ont été exposés pendant les travaux préparatoires du colloque de la ville en économie circulaire, organisés en collaboration avec le réseau des villes du Maghreb et l’Union du Maghreb Arabe.

Le secrétaire général de l’UMA, Taieb Baccouche et des représentants de la société civile de la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye ont pris part à ces ateliers en signe de soutien aux jeunes participants.

Initié par l’association Collectif Créatif, un groupement d’acteurs culturels, le projet Eco’Logic vise à amorcer une dialectique autour du Design durable. Cet appel s’adresse aux designers et aux créatifs (artisans, architectes, artistes…) ainsi qu’aux étudiants en disciplines créatives, souligne une note de présentation des deux projets tunisiens dont une copie est parvenue à l’agence TAP.

Eco’Logic offre un espace de valorisation des projets mais également des maquettes et des prototypes. Il représente ainsi une occasion de réseautage avec les acteurs institutionnels, professionnels et associatifs engagés dans les problématiques environnementales.

Les axes de travail proposés reposent sur la production artisanale éco responsable et la communication et la sensibilisation sur un mode de vie plus durable.

MoodhaOkhra est le deuxième programme retenu pour cette réunion. Initié par le Goethe-Institut et Pontalent, ce projet éducatif autour de la mode durable et responsable en Tunisie, a donné naissance, en 100 jours, à de nombreux projets écoresponsables et respectueux de l’environnement.

MoodhaOkhra représente une alternative pour l’industrie du textile, considérée comme l’une des plus polluantes dans le monde.

Le bureau de l’AIMF a validé le thème du congrès 2021 qui se tiendra à Kigali du 19 au 21 juillet sur « Le Maire et la société civile ». Il a également engagé l’organisation de deux événements importants souhaités par les villes membres : le 21 octobre à Paris, une conférence sur l’économie circulaire et la relation ville/forêt dans le bassin du Congo ; du 4 au 6 novembre à Namur, une rencontre de haut niveau avec les Ministres francophones du numérique.

Près de 350 participants, Maires, représentants des villes et partenaires internationaux issus d’une quarantaine de pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe, ont participé aux débats en présentiel ou distanciel.