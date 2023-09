Présentation des demandes de réorientation universitaire à partir de ce vendredi

Les participants à la session de réorientation universitaire parmi les nouveaux bacheliers (bac 2023), qui n’ont pas eu leur réorientation, peuvent présenter leur demande pour examen, exclusivement à distance, à partir de 14h de ce vendredi, et ce après la proclamation jeudi des résultats. Selon un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les demandes d’examen peuvent être déposées à partir d’aujourd’hui à 14h jusqu’à 14h de demain samedi sur le site de l’orientation universitaire. Les demandes seront satisfaites selon la capacité d’accueil disponible et la proclamation des résultats est prévue le 8 septembre courant sur le site de l’orientation universitaire, a précisé la même source.

- Publicité-