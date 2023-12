Saied ordonne des campagnes ininterrompues de lutte contre le monopole et la spéculation

Le président de la République, a reçu lundi après-midi le ministre de l’Intérieur, Kamel Fki , le directeur général de la sécurité nationale, Mourad Saidane et le directeur général, commandant de la Garde nationale, Hassine Gharbi.

Il a souligné la nécessité de redoubler d’efforts pour faire respecter la loi en général et démanteler les réseaux criminels, qu’il s’agisse du trafic de drogue qui s’est répandu dans de nombreuses régions de la République ou des réseaux derrière la migration illégale.

Le chef de l’Etat a donné des instructions pour davantage de travail dans la lutte contre les monopoleurs et les spéculateurs, d’autant plus que de nombreuses denrées sont disponibles et apparaissent et disparaissent au gré du bon vouloir des lobbies, dans le but d’attiser les tensions sociales.

Le président de la République a souligné que cette action doit être continue et sans interruption, car la politique de l’État n’a pas vocation à se limiter à des campagnes de quelques jours, au terme desquelles les monopoleurs renouent avec la spéculation et le monopole.