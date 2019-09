Présidentielle 2019: 14 irrégularités à la première semaine de la campagne électorale à Kairouan

Les observateurs régionaux de l’ISIE (Instance régionale de l’Instance supérieure indépendante pour les élections) ont relevé “14 infractions durant la première semaine de la campagne électorale de l’élection présidentielle anticipée”, selon Mohamed Naceur Bargaoui, membre de l’instance régionale de l’ISIE.

Il a déclaré au correspondant de TAP à Kairouan, que parmi ces infractions figurent 7 pour des activités non déclarées, 4 pour affichage de photos de candidats dans des zones non autorisées et 2 pour recrutement de mineurs dans la campagne de certains candidats. Il cite aussi des infractions liées au changement du lieu de meetings sans informer l’instance régionale de l’ISIE.

“Les infractions enregistrées n’ont pas eu d’impact sur le processus électoral, a estimé ce membre régional de l’ISIE. D’après lui “les activités des candidats ont été globalement conformes au règlement et au code électoral”.

Il a indiqué qu’un guichet unique dans diverses institutions publiques et privées du gouvernorat sera bientôt mis en place. Il est destiné à offrir des services liés aux activités des candidats à l’élection présidentielle et aux listes candidates aux législatives.