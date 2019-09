Présidentielle : 7 candidats affichent leur programme au Kef

Sous une pluie battante, la campagne électorale présidentielle a démarré, lundi, 2 septembre 2019, au Kef.

Sept candidats ont, déjà, affiché leur programme : Mongi Rahoui, Mehdi Jemaa, Hamma Hammami, Abdelkrim Zbidi, Mohsen Marzouk, Abdelfattah Mourou et Youssef Chahed (dans l’ordre numérique croissant).

Des habitants du Kef s’étonnent de la présence de 33 cases réservées aux affiches des candidats à la présidentielle et de 6 seulement à la législative. A ce sujet, Amor Yacoubi, membre de l’Instance régionales indépendante pour les élections (IRIE) explique, à l’agence TAP, que l’instance s’était préparée à d’éventuelles décisions du tribunal administratif, en faveur des candidats ayant opposé des recours. L’instance réservera d’autres cases, pour les législatives, dans les plus brefs délais, affirme-t-il.