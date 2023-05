Présidentielle américaine 2024 : Ron DeSantis a officiellement déposé sa candidature

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a officiellement déposé sa candidature à la présidentielle de 2024 auprès de la commission électorale américaine, mercredi. Il défiera donc Donald Trump lors d’une primaire républicaine qui s’annonce au couteau.

Médiatiquement, DeSantis doit lancer sa campagne lors d’un entretien sur Twitter avec Elon Musk à 18 heures (minuit, heure de Paris).

Sur Truth Social, Donald Trump a tiré une salve préemptive, mercredi matin, rappelant qu’il avait obtenu plus de voix à la présidentielle en Floride en 2020 que DeSantis lors de sa réélection au poste de gouverneur en novembre dernier. L’ex-président semble avoir changé le surnom de son adversaire de « DeSanctimonious » (donneur de leçons) pour le plus court « Ron DeSanctus », qui ne « peut pas gagner l’élection présidentielle car il a voté pour oblitérer la Sécurité sociale (les retraites) et veut même relever l’âge minimum à 70 ans », assure l’ex-président. Ce dernier a toujours adopté une position beaucoup plus populiste que le reste du parti républicain sur les retraites et la santé des seniors, contrairement à DeSantis.