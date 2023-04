Présidentielle américaine : Biden  entend se porter candidat

Il est désormais confirmé que Joe Biden envisage de se représenter à la prochaine élection présidentielle Ila déclaré, lundi, qu’il prévoyait de s’y porter candidat mais qu’il n’avait pas encore fixé de date pour le lancement de sa campagne. « J’ai bien l’intention d’être candidat, mais nous ne sommes pas encore prêts à l’annoncer », a réaffirmé le chef d’État à la chaîne NBC, avant d’ouvrir la traditionnelle chasse aux œufs de la Maison-Blanche pour Pâques. « Je prévois d’être là pour au moins trois ou quatre autres chasses aux œufs. Peut-être cinq, six… Qu’est-ce que j’en sais ! », a-t-il plaisanté aux côtés de la Première dame, Jill Biden.

Joe Biden, déjà le plus vieux président américain en exercice, aura 86 ans s’il achève un second mandat complet en 2029. Le président a affirmé à plusieurs reprises qu’il souhaitait se présenter, mais son âge avancé et les questions relatives à son acuité mentale ont suscité des doutes parmi ses collègues démocrates.

Un ancien responsable de la Maison-Blanche a déclaré à Reuters le mois dernier que Joe Biden avait l’intention de briguer un second mandat en partie parce qu’il craignait que la vice-présidente Kamala Harris ne soit pas en mesure de battre l’ancien président Donald Trump, 76 ans, qui vise l’investiture républicaine.