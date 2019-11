Présidentielle américaine : Michael Bloomberg envisage de se lancer dans la course

A trois mois des premières primaires pour la présidentielle 2020, le milliardaire Michael Bloomberg n’exclut plus de briguer l’investiture démocrate, ont annoncé plusieurs médias américains jeudi 7 novembre. L’ancien maire de New York serait inquiet de voir Joe Biden rattrapé par les candidats pourfendeurs de Wall Street, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, bien qu’il ait annoncé officiellement en mars qu’il ne se présenterait pas au profit de l’ex-vice-président centriste.

Mais selon des sources proches de l’homme d’affaires, citées notamment par le New York Times et CNN, il rassemble désormais les signatures nécessaires au dépôt de sa candidature dans l’Etat de l’Alabama (sud), qui requiert des candidats qu’ils s’enregistrent au plus tard ce vendredi.

“Il pense que Biden est faible et que Sanders et Warren ne peuvent pas gagner”, a indiqué une source proche de Michael Bloomberg, citée par le New York Post. L’homme d’affaires de 77 ans, qui s’est revendiqué indépendant et républicain par le passé, n’a jamais caché son opposition aux mesures prônées par Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Les deux sénateurs mènent campagne très à gauche, dénonçant notamment un système “corrompu” par Wall Street, les milliardaires et les grandes entreprises.