Présidentielle: Anne Hidalgo « proche » d’une déclaration de candidature, selon Kanner

Le président du groupe Parti socialiste au Sénat Patrick Kanner a affirmé mercredi que les « conditions étaient réunies » pour la candidature d’Anne Hidalgo à la présidentielle de 2022.



« Les conditions sont réunies je pense », a déclaré le cadre du PS sur franceinfo, affirmant que la maire de Paris pourrait se déclarer candidate « très prochainement ».



« Ça n’a jamais été aussi proche. Ça se compte en nombre de jours », a-t-il admis, reconnaissant que « le travail avait été fait » en ce sens.



Anne Hidalgo doit prononcer un discours vendredi face aux militants socialistes réunis à Blois, trois semaines avant le Congrès du parti à Villeurbanne.



« Elle est déterminée » pour « le début d’une aventure personnelle qui sera très vite collective », a-t-il assuré.



M. Kanner veut croire en « la personnalité » et l' »envergure nationale et internationale » de la maire de Paris, « une chance » pour la gauche, tout en reconnaissant « les sondages ne sont pas excellents, c’est vrai ».



Interrogé sur les candidatures qui se multipliaient à gauche, dont celle de l’ancien ministre de l’Economie Arnaud Montebourg, le sénateur a affirmé que le PS était « très largement mobilisé » autour d’Anne Hidalgo et a dit espérer que « le principe de réalité s’imposera à l’ensemble de la gauche. »



L’ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll a, lui, réclamé mercredi matin sur France 2 « un débat fin octobre, début novembre, sur la présidentielle (…) suivi d’un vote », refusant de se ranger derrière Anne Hidalgo.



Pour M. Le Foll, « il n’y a pas de candidature naturelle » et « il ne peut pas y avoir de candidature qui s’impose ». « Il doit y avoir au contraire un débat sur l’avenir de la France dans l’Europe », a plaidé le maire du Mans.



« Les militants seront consultés », a affirmé M. Kanner. « Si (M. Le Foll) est candidat, les militants auront un choix potentiel (à faire), une primaire interne », a-t-il précisé.



Mais pour le sénateur, « la condition du succès » pour la gauche en avril 2022 passe surtout par « une coalition, une coopération entre socialistes et écologistes pour aboutir à une candidature unique » dans les prochains mois.



(AFP)

