Présidentielle : Chahed lance à Lyon sa campagne à l’étranger

Le chef du gouvernement et candidat à la présidentielle du 15 septembre, Youssef Chahed, a lancé samedi à Lyon sa campagne à l’étranger se posant en défenseur des droits humains.

“Nous souhaitons parler aux Tunisiens pour leur expliquer pourquoi nous sommes dans cette campagne présidentielle, quels sont les objectifs, quelle est notre vision pour une Tunisie plus forte, une Tunisie la plus moderne et plus développée, et une Tunisie qui vraiment croit aux valeurs universelles des droits de l’Homme”, a déclaré Youssef Chahed à l’AFPTV, avant le meeting qui devait se tenir en fin d’après-midi.

Interrogé au sujet de l’arrestation il y a quelques jours du candidat et homme d’affaires Nabil Karoui, il a redit n’être “pour rien dans cette affaire” qui relève, a-t-il dit, du “droit commun”.

Ce meeting dans la troisième ville de France se tient à la veille du démarrage officiel de la campagne en Tunisie, dimanche à minuit.