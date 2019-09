Présidentielle: Démarrage de la campagne électorale

La campagne électorale des candidats à l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre courant a démarré lundi et se poursuit au 13 septembre 2019. Le collage des affiches dans les espaces réservés a commencé à partir de dimanche minuit.

Suite au décès, le 25 juillet dernier du président de la République Béji Caid Essebsi, le président du parlement Mohamed Ennaceur a été investi des fonctions de la magistrature suprême par intérim, conformément aux dispositions de la constitution. L’instance électorale s’était réunie pour choisir une nouvelle pour l’élection présidentielle.

La Constitution de 2014 stipule qu’en cas de vacance définitive, le président de l’ARP est immédiatement investi des fonctions du président de la République, provisoirement, pour une durée allant de quarante cinq à quatre vint dix jours.

Les électeurs tunisiens devraient choisir entre 26 candidats en lice pour le scrutin présidentiel.

La campagne électorale à l’étranger a démarré samedi 31 août 2019. Le nombre global des électeurs inscrits aux élections s’élève à 7 millions 200 mille.

L’Instance a mis en place 310 centres et 391 bureaux de vote dans les six circonscriptions à l’étranger pour les 387 mille électeurs inscrits. Le scrutin présidentiel dans les circonscriptions électorales à l’étranger est prévue les 13, 14 et 15 septembre prochain.