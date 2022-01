Présidentielle en Italie: Pas de fumée blanche à l’issue du 1er tour

Pas de fumée blanche au Parlement italien lundi soir à l’issue du 1er tour pour élire le président de la République, un scrutin a priori sans grand enjeu pour une fonction largement protocolaire mais qui pourrait aboutir à un délicat jeu de chaises musicales si le Premier ministre Mario Draghi était élu.

- Publicité-

En l’absence de consensus sur un nom, la plupart des partis avaient appelé à voter blanc lors de ce tour de chauffe dans l’hémicycle de la Chambre des députés. Le deuxième tour se tiendra mardi après-midi.

Sur un millier de votants, 672 ont voté blanc, rendant le résultat peu significatif. C’est un obscur ex-juge de la cour constitutionnelle âgé de 85 ans, Paolo Maddalena, qui est arrivé en tête avec seulement 36 voix, juste devant le populaire président sortant Sergio Mattarella (16 voix), dont le mandat s’achève le 3 février et qui a exclu un nouveau mandat. Mario Draghi a reçu 1 voix.

Il est notoirement difficile de prédire le vainqueur de cette élection à bulletins secrets et traditionnellement sans candidats officiels, un scénario qui laisse une large place aux rebondissements en tous genres.

Ni la droite ni la gauche ne disposant de la majorité au sein d’un parlement fragmenté, la plus grande incertitude règne. L’ex-Premier ministre Silvio Berlusconi, qui rêvait à 85 ans d’entrer au palais du Quirinal et a finalement jeté l’éponge samedi, a récolté 7 voix.

Les négociations entre chefs de parti vont donc bon train pour tenter de s’accorder un nom: lundi, le chef de la Ligue (souverainiste et antimigrants) Matteo Salvini s’est entretenu avec le chef du Parti démocrate (PD, gauche) Enrico Letta, le dirigeant du Mouvement 5 Etoiles Giuseppe Conte, et la leader de Fratelli d’Italia (extrême droite) Giorgia Meloni, sans oublier M. Draghi, qui a également eu des discussions avec MM. Letta et Conte.