Présidentielle : Jomaâ s’engage à réduire les impôts de 25% à 20%

Mehdi Jomaâ candidat à l’élection présidentielle d’Al Badil a déclaré ce lundi sur Mosaïque fm, qu’il existe des candidats méconnus et sans aucune expérience dans la course pour Carthage.

Il a précisé qu’il a un programme élaboré par des spécialistes et des experts, assurant qu’il présentera une initiative visant à abroger des lois, telles que les licences qui constituent un obstacle.

D’autre part, Mehdi Jomaâ s’est engagé à réduire les impôts de 25% à 20% pour les entreprises et les taxes pour les citoyens.

« Plus les impôts sont réduits, plus l’Etat dispose de ressources et lutte contre l’évasion fiscale » a-t-il dit.