Présidentielle : Le grand débat télévisé dès ce soir

Présenté comme le grand moment de la campagne électorale pour la Présidentielle, le grand débat télévisé entre les 26 candidats démarre ce samedi soir en direct à partir de 21 heures pour se poursuivre sur trois soirées : 9 le samedi, 9 le dimanche et 8 le lundi, pour des émissions de deux heures et demie chacune. L’émission sera diffusée sur onze chaînes de télévision dont deux publiques, et une vingtaine de radios.

Sur le plateau de ce samedi soir, il y aura le candidat d’Ennahdha Abdelfattah Mourou, l’ex président de la République Moncef Marzouki, l’ancien chef du gouvernement Mehdi Jomaa et la présidente du Parti destourien libre Abir Moussi.

Le grand débat sera animé par six journalistes qui officieront en duo, à savoir Elyès Gharbi et Asma Bettaieb, Iheb Chaouch et Khouloud Mabrouk, Chaker Besbès et Leila Hkiri.