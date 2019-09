Présidentielle: Plusieurs infractions enregistrées à Tunis1

” Plusieurs infractions ont été enregistrées au premier jour de la campagne électorale présidentielle “, a déclaré mardi le président de l’instance régionale indépendante pour les élections à Tunis 1, Salah Riahi.

” Les infractions concernent essentiellement l’organisation des activités électorales par les candidats à la présidentielle anticipée sans avoir informé l’IRIE ce qui constitue une transgression de la loi électorale. Il s’agit en outre de l’affichage des manifestes électoraux dans les lieux qui ne leur sont pas réservés “, a-t-il ajouté.

Le responsable a précisé que l’information de l’IRIE est essentielle pour pouvoir contrôler les activités des candidats et relever les éventuelles infractions.

Il a, en outre, fait remarquer que dans la circonscription de Tunis 1 qui s’étend de Bab Bhar et Lafayette jusqu’à la municipalité de Sijoumi et El Jayara, 172 espaces ont été réservés aux candidats pour afficher leurs photos et leurs manifestes électoraux.

Riahi a aussi relevé le problème lié aux comptes bancaires relatifs aux campagnes électorales signalant que jusqu’à présent plusieurs candidats aux élections législatives ne sont pas parvenus à les ouvrir et ce, malgré la publication par la banque centrale d’une circulaire relative à cette problématique le 07 août dernier.

A noter que la campagne électorale a démarré le 02 septembre et se poursuit jusqu’au 13 du même mois à minuit. Le silence électoral est fixé au 14 tandis que le jour du scrutin sera le 15 septembre 2019.