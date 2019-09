Présidentielle : Premier Grand débat télévisé entre 9 candidats

Le premier débat télévisé entre les candidats (26) à l’élection présidentielle anticipée a eu lieu, samedi soir, dans les studios de la télévision tunisienne sous l’intitulé “la route vers Carthage, la Tunisie fait son choix”.

Ce premier débat a réuni, selon les tirages au sort effectués le samedi 31 août, 9 candidats , à savoir Abdelfatth Mourou, Omar Mansour, Abir Moussi, Mohamed Abou, Neji Jelloul, Mehdi Jomaa, Nabil Karoui, Mohamed Moncef Marzouki et Abid Briki.

Etait absent de ce débat le candidat Nabil Karoui, arrêté depuis le 23 août 2019, suite à une plainte déposée à son encontre par l’organisation “I WATCH” pour évasion fiscale et blanchiment d’argent.

Les questions posées aux participants au débat télévisé ont porté sur la politique extérieure, la sécurité nationale et leurs différentes initiatives.

Les second et troisième débats télévisés sont prévus respectivement aujourd’hui dimanche et demain lundi. Le deuxième regroupera neuf candidats à savoir, Mohsen Marzoug, Mongi Rahoui, Ilyes Fakhfekh, Mohamed Hechmi El Hamdi, Abdelkrim Zbidi, Mohamed Sghaier Nouri, Hamadi Jebali, Mohamed Lotfi Mraihi et Hatem Boulabiar.

Prendront part au troisième et dernier débat 8 candidats:Youssef Chahed, Kais Saied, Slim Riahi, Ahmed Safi Saïd, Hamma Hammami, Seifeddine Makhlouf, Said Aidi et Selma Elloumi.

Un privilège pour le choix du jour de la présence au débat télévisé avait accordé à Abdelfateh Mourou, Mohsen Marzoug et Yousse Chahed dont les partis sont les plus représentés au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), qui ont choisi respectivement les 7,8 et 9 septembre 2019.

A noter que les débats télévisés ne concerneront que 24 candidats à l’élection présidentielle sur les 26, sachant que Nabil Karoui, président du parti “Au coeur de la Tunisie” est maintenu en prison pour plusieurs plaintes déposées à son encontre et Slim Riahi se trouve à l’étranger et est également poursuivi pour plusieurs affaires.