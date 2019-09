Présidentielle : Sydney ouvrira le bal du vote

Le président de la Haute Instance Indépendante des Elections , Nabil Bafoun a formulé le souhait de voir une forte participation des électeurs aux présidentielles anticipées, du 13 au 15 septembre 2019.

Lors d’une rencontre organisée par l’ISIE en collaboration avec des représentants de la société civile, Bafoun a fait observer que le corps électoral qui, pèse 7,88 millions d’électeurs est “très positif”. Le nombre des bureaux de vote s’élève à 13450 bureaux à l’intérieur du pays et 384 bureaux à l’étranger.

En réponse à des questions d’activistes de la société civile sur les mesures prises en faveur des personnes aux besoins spécifiques, il a assuré que l’Instance prévoit de faciliter la tâche à tous les électeurs souffrant d’handicaps, dont les non-voyants à la disposition desquels seront mis des bulletins de vote en braille. Il a ajouté que des opérations blanches seront organisées comme à l’accoutumée deux jours avant le scrutin dans des salles de sport à Tunis.

Dans ce sens, l’instance s’emploie à améliorer le contenu de son site web, ce qui lui permettra après le 15 septembre 2019, de présenter les données et les statistiques actualisées et détaillées sur les résultats du scrutin, les électeurs et les candidats aux élections.

26 candidats sont retenus à l’élection présidentielle 2019. Leurs campagnes électorales se déroulent, du 2 au 13 septembre, a rappelé Nabil Bafoun.

Le premier bureau de vote ouvrira ses portes le 12 septembre dans la ville de Sydney (Australie), vu le décalage horaire, alors que le dernier ferme ses portes le 16 septembre à San Francisco aux Etats Unis.