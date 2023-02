Présidentielle US : L’officialisation de la candidature de Joe Biden attendue chez les démocrates

Joe Biden l’a répété vendredi dans une interview accordée à ABC News: « Son intention a été depuis le début de se représenter » en 2024 mais « il y a trop d’autres choses que nous devons terminer à court terme avant que je ne commence à faire campagne ».

De retour à Washington après un déplacement surprise en Ukraine et d’une réunion en Pologne avec des pays membres de l’Otan, le locataire de la Maison Blanche se fait de plus en plus attendre pour lancer sa campagne pour la prochaine présidentielle.

Ses collègues démocrates sont en tout cas embarrassés par cette situation floue qui perdure, selon le média américain Politico. La chaîne américaine CNN tablait sur une officialisation en février, peu après le discours sur l’État de l’Union le 7 février, tandis qu’une source au sein du Parti démocrate relayée par CBS misait plutôt sur fin février – début mars.

Aujourd’hui journalistes et fins analystes de la politique américaine prévoient plutôt une annonce du président pour le printemps. Sa femme Jill Biden a déclaré vendredi à l’agence de presse américaine Associated Press qu’il ne restait plus qu’à décider du lieu et de la date de l’annonce d’entrée en campagne.