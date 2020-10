Présidentielle US : Trump intensifie (encore) ses attaques contre Joe Biden

Joe Biden mène de neuf points de pourcentage dans la moyenne nationale des sondages. Mais surtout, avec une marge plus étroite, dans les Etats qui peuvent basculer d’un parti à l’autre à chaque élection. Alors que les deux candidats doivent se retrouver jeudi à Nashville pour le dernier débat présidentiel, le camp Trump a intensifié depuis quelques jours ses attaques. «Joe Biden est un homme politique corrompu, et tout le monde le sait», a affirmé dimanche le milliardaire sur Twitter.

En meeting samedi dans le Michigan, un autre Etat crucial pour l’élection, il avait traité Joe Biden de «criminel» qui représentait «un risque pour la sécurité nationale». Il s’en était aussi pris à la gouverneure démocrate de l’Etat, Gretchen Whitmer, qui a décrété des restrictions sévères pour lutter contre la pandémie de coronavirus, alors que la foule scandait: «Mettez-la en prison».

Pour sa part, l’ancien vice-président a aussi dénoncé dimanche la gestion très critiquée de la pandémie par la Maison Blanche, alors que selon lui «la situation empire» aux Etats-Unis, avec plus de 8 millions de cas positifs et près de 220.000 morts. «Le président savait dès janvier combien le virus était dangereux et il l’a caché au pays», a-t-il lancé à Durham, après les révélations d’un journaliste selon lequel DonaldTrump avait été averti fin janvier du danger d’une pandémie.