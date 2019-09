Présidentielle : Zbidi promet de consolider la liberté d’expression

En déplacement à Kairouan dans le cadre de sa campagne électorale pour la présidentielle anticipée, le candidat indépendant Abdelkrim Zbidi a promis, une fois plébiscité, de renforcer la liberté de presse et d’expression.

” Les médias ne sont pas le quatrième pouvoir mais plutôt le premier “, a lancé Zbidi en marge d’un meeting à Kairouan pour présenter les grandes lignes de son programme électoral.

S’adressant à ses partisans, Zbidi a souligné que la Tunisie avait perdu plusieurs acquis depuis la révolution mais a réussi à sauvegarder un important acquis au profit du peuple tunisien, celui de la liberté d’opinion et d’expression.

Sur un autre plan, Zbidi, a fait observer que ” la tâche du président de la République est la plus haute fonction dans la pyramide du pouvoir et le président devrait disposer, selon lui, de plusieurs qualités citant notamment, l’intégrité et la capacité à rassembler les Tunisiens.

Zbidi a souligné que le président de la république est une référence pour le pouvoir exécutif en temps de crises. D’après lui, un chef d’Etat devrait œuvrer à résoudre les problèmes et à se tenir à égale distance de toutes les sensibilités politiques.

” La première problématique à laquelle devrait faire face la présidence de la République après le double scrutin, est bien la formation du gouvernement, étant donné qu’il existe plusieurs partis politiques et qu’aucun bloc parlementaire ne disposerait d’une majorité absolue ” a estimé Zbidi.

Le candidat indépendant a jugé indispensable de faire des alliances pour constituer le gouvernement.

Parmi les priorités de Zbidi, en cas de victoire, parachever la mise en place des institutions constitutionnelles dans les plus brefs délais, surtout la Cour Constitutionnelle qu’il estime ” indispensable ” pour examiner la constitutionnalité des projets de lois.

Dans le domaine des Affaires étrangères, Zbidi s’est engagé à renforcer la diplomatie économique. Parmi ses propositions dans ce domaine, rattacher les dossiers de la coopération internationale et de l’investissement étranger au ministère des Affaires étrangères et la création du poste de ministre chargé de l’investissement étranger auprès du ministre des Affaires étrangères.