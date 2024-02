Pretoria dépose une nouvelle requête devant la CIJ contre l’offensive à Rafah

L’Afrique du Sud a annoncé mardi avoir déposé un nouveau recours auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ) à la Haye afin qu’elle examine en urgence l’annonce par Israël d’une prochaine offensive militaire sur Rafah et s’oppose à « une nouvelle violation des droits ».

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a récemment ordonné à son armée de préparer une offensive sur Rafah, dernier refuge pour 1,4 million de Palestiniens, selon l’ONU, soit plus de la moitié de la population totale du territoire, la plupart ayant fui la guerre qui fait rage depuis quatre mois.

La pression internationale s’est depuis intensifiée pour un accord de trêve entre Israël et Hamas.

Dans son nouveau recours, Pretoria s’est dite « gravement préoccupé par les nouveaux massacres, blessés et destructions à grande échelle » qu’entrainera l’offensive militaire d’Israël à Rafah.

Selon le gouvernement sud-africain, cela « constituerait une violation grave et irréparable de la Convention sur le génocide ».

Les arrêts de la Cour sont contraignants et ne peuvent faire l’objet d’appel, mais elle n’a aucun moyen de faire appliquer ses décisions.

