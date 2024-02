Primaire du Michigan : Biden vainqueur mais malmené à cause de Gaza

Encore une primaire dont le résultat est annoncé à peine les bureaux de vote clos. Mardi peu après 21 heures (locales), l’agence AP a déclaré Joe Biden et Donald Trump vainqueurs respectifs des primaires démocrate et républicaine du Michigan, en vue de l’élection présidentielle des Etats-Unis en novembre.

Joe Biden a rassemblé 81 % des voix dans son camp et Donald Trump 68 %. Des scores peu glorieux, s’agissant en réalité de deux présidents sortants, soutenus par l’appareil de leur parti.

En effet, plus de 13 % des bulletins démocrates étaient libellés « non engagés ». La députée démocrate Rashida Tlaib a appelé les habitants du Michigan à protester de la sorte contre le soutien des Etats-Unis à Israël, qui bombarde des civils à Gaza.

Quant à Donald Trump, il n’a pas réussi à écraser sa rivale, Nikki Haley , qui a rassemblé 26,5 % des voix. « Que cela serve comme un autre signal d’alarme : ce qui s’est passé dans le Michigan va continuer à arriver dans le pays », a prédit Nikki Haley, évoquant à la fois son rival républicain et Joe Biden.

Ces primaires sont intéressantes à double titre, estime le quotidien « Les Echos », car elles mettent en relief les faiblesses des deux favoris. Ce sont par ailleurs les premières primaires qui ont eu lieu dans l’un des « swing states », ces Etats-pivots où gauche et droite sont à peu près à égalité.

Dans la plupart des 50 Etats, la messe est déjà dite, il y a les Etats « rouges » (républicains) comme le Texas, et les « bleus » comme la Californie (démocrates). Le scrutin final va donc se jouer ailleurs. D’abord dans cinq Etats que Joe Biden a reconquis en 2020 : la Géorgie (12.000 voix d’avance), la Pennsylvanie (80.000), l’Arizona (10.000), le Wisconsin (21.000), le Michigan (154.000). S’y ajoutent un Etat « bleu » qui rougit, le Nevada, remporté par Joe Biden avec 34.000 voix, et un Etat « rouge » qui bleuit, la Caroline du Nord, où Donald Trump l’a battu avec 74.000 voix.

- Publicité-