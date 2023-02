Prise en charge psychologique de deux élèves qui ont tenté de s’auto-agresser sous l’influence d’un jeu électronique

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a fait savoir aujourd’hui, dans un communiqué, que le délégué régional à la protection de l’enfance dans le gouvernorat de Sfax a pris les mesures nécessaires pour assurer la prise en charge psychologique de deux élèves qui ont tenté de s’auto-agresser avec un objet tranchant sous l’influence d’un jeu électronique dangereux.

Le ministère a fait savoir que les services de la médecine scolaire et universitaire de Sfax vont organiser une journée de sensibilisation des élèves aux dangers de ce genre de jeux.

Le ministère avait précédemment mis en garde contre les dangers de certains jeux électroniques répandus sur Internet qui portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et affectent, négativement, son comportement et son état psychologique et le poussent à adopter des comportements à risque pouvant mener au suicide.

Le ministère a appelé les parents à protéger leurs enfants contre ces jeux qui ont fait des centaines de victimes à travers le monde en les incitant à s’inscrire dans une logique de défi, les menant, dans la plupart des cas, à la violence, au meurtre, et au suicide à travers des ordres virtuels, impactant leur comportement et dominant leur esprit.

Le ministère a rappelé que le centre national de l’Informatique pour l’enfant a élaboré un cahier de cybersécurité baptisé « Aman » qui est mis à la disposition du grand public pour favoriser l’encadrement de l’utilisation d’internet par les enfants. Le cahier est disponible via le lien :

http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2019/07/cahier-cnipe-final.pdf?fbclid=IwAR1cvT7OXGhn51ansebmlXZdFZONkN5PIb45ix2Lexi-1U8XLdI0tqYsVS0

