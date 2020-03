Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique: Ouverture des candidatures

Les candidatures sont ouvertes pour la 10ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM)

Ce lundi 9 mars 2020, marquera le début des inscriptions de la 10ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient. Jusqu’au 5 juin 2020, les candidats auront la possibilité de déposer leur projet sur le site https://startup.orange.com/ dans la rubrique dédiée au POESAM.

Décerné par Orange, ce prix récompense les projets technologiques à impact positif permettant l’amélioration des conditions de vie des populations en Afrique et au MoyenOrient, dans des domaines essentiels tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable.

Le concours débute par une phase nationale durant laquelle chacune des 17 filiales Orange participantes étudiera les projets soumis dans son pays puis désignera trois gagnants maximum. S’ensuivra une seconde phase internationale durant laquelle les gagnants de chaque pays, jusqu’à 54 gagnants au total, seront mis en concurrence par un jury international qui remettra le grand prix du POESAM aux lauréats lors des AfricaCom, le plus grand salon de la technologie en Afrique, qui a lieu en novembre au Cap en Afrique du Sud.

De plus, les 10 finalistes internationaux auront l’opportunité d’avoir un accompagnement personnalisé par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises.

Le POESAM s’adresse aux étudiants, salariés ou entrepreneurs de plus de 21 ans et aux start-up de moins de trois ans, et concerne les pays suivants : le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, la Jordanie, le Liberia, Madagascar, le Mali, le Maroc, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone et la Tunisie.

10 ans de soutien aux start-up technologiques à impact positif ! Deux prix additionnels pour fêter les 10 ans du POESAM.