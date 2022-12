Prix plafonné du pétrole: La Russie pourrait réduire sa  production à 700 000 barils par jour

Moscou ne compte pas se laisser faire face à la nouvelle sanction prise par l’Occident. La Russie envisage de réduire sa production de pétrole de 500 000 jusqu’à 700 000 barils par jour dès le début de l’année 2023, rapporte l’AFP. Le vice-Premier ministre russe en charge de l’Énergie, Alexandre Novak, a annoncé la nouvelle ce vendredi : « Au début de l’année prochaine, nous pourrions procéder à une réduction (de la production) de 500-700 000 barils par jour, pour nous, c’est environ 5-7%. »

La Russie menace de baisser sa production après la récente sanction prise par l’Union européenne (UE), le G7 et l’Australie. Ils ont, en effet, choisi de plafonner le prix du pétrole russe sur fond de guerre en Ukraine . Un prix maximum de 60 dollars américains a été fixé pour le pétrole brut d’origine russe transporté par voie maritime. Le but : limiter les revenus de Moscou afin de diminuer ses capacités dans son offensive militaire lancée en Ukraine, relate l’AFP. Moscou ne pourra donc pas vendre et exporter son or noir à un prix supérieur à 60 dollars aux services permettant le transport maritime.