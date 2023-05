« Prix RSE 2023 » : DRÄXLMAIER Tunisie en tête de l’innovation durable

L’équipementier automobile DRÄXLMAIER Tunisie a remporté le prix de la meilleure action RSE 2023. Ce prix lui a été décerné à l’occasion d’une cérémonie organisée en marge de la tenue de la deuxième édition du Forum International RSE qui s’est déroulé à Hammamet les 24 et 25 mai. Ce forum récompense les entreprises tunisiennes s’étant illustrées dans le cadre de leurs actions RSE.

Ila été récompensé pour « son initiative révolutionnaire consistant à mettre en place le premier arrêt de bus au niveau national alimenté par l’énergie solaire, dans la ville de Jemmal au gouvernorat de Monastir, où se trouve la plus moderne de ses usines ».

L’arrêt de bus, équipé de ses propres systèmes solaires pour générer de l’énergie durable, offre aux citoyens un lieu de repos en attendant l’arrivée des bus et en même temps un moyen pour recharger leurs smartphones via les ports USB disponibles dans les sièges ; le systèmes solaire alimente également les lumières LED intégrées pour éclairer automatiquement l’arrêt pendant la nuit. Cette initiative illustre parfaitement la vision du Groupe de créer un avenir plus respectueux de l’environnement et socialement responsable.

En marge de ce forum, DRÄXLMAIER Tunisie a également reçu un deuxième trophée pour son engagement dans la mise en place d’une démarche RSE. Cette reconnaissance vient saluer les efforts continus du Groupe pour promouvoir un développement durable et une responsabilité environnementale exemplaire.

. Steffen Juergens, Directeur général du Groupe DRÄXLMAIER a déclaré que les 2 trophées reçus, présentés lors du Forum international de la RSE dans sa deuxième édition, reconnaissent notre engagement en termes de développement durable et l’impact positif grâce à nos initiatives de RSE », ajoutant que cette récompense représente également une « inspiration pour continuer à viser l’excellence et à créer un monde meilleur et plus durable pour les générations futures ».

« En intégrant des pratiques responsables dans toutes nos activités, nous avons démontré notre engagement envers la durabilité environnementale, le bien-être des employés et le soutien des communautés locales. Nous sommes honorés de cette reconnaissance et continuerons à innover pour inspirer d’autres entreprises à adopter des pratiques socialement responsables. Notre succès dans la RSE est le reflet du travail acharné et de l’engagement de notre équipe, ainsi que de notre partenariat solide avec nos collaborateurs et nos clients», a-t-il dit

De son côté, Khalil Laabidi, Président du forum international de la Responsabilité Sociétale des Entreprises ( RSE) a salué les efforts déployés par DRÄXLMAIER Tunisie et les réalisations remarquables qu’elle a obtenues dans les domaines de la numérisation, de l’emploi des technologies modernes et du développement durable; caractéristiques d´une entreprise modèle contribuant à un avenir durable pour tous.

Le Groupe DRÄXLMAIER tient à remercier chaleureusement le comité d’évaluation de la meilleure action RSE 2023 pour cette reconnaissance significative. Il s’engage à poursuivre ses efforts en matière de responsabilité sociale d’entreprise, en recherchant continuellement des solutions novatrices pour répondre aux enjeux actuels et futurs de durabilité et de mobilité.

Fondé en 1958, le Groupe DRÄXLMAIER est un leader mondiale de l’industrie des équipementiers automobiles spécialisé dans des composantes électriques, électroniques, des systèmes de batteries et des intérieurs exclusifs pour des voitures premium. Le groupe compte plus de 65 sites dans plus de 20 pays et emploie plus de 72 000 personnes dans le monde entier.

En 1974, DRÄXLMAIER choisit la Tunisie pour établir à Sousse son premier site de production hors de l’Allemagne. Du petit atelier d’assemblage de composants électriques avec une toute petite équipe de 10 ouvriers, sa présence en Tunisie a évolué au fil des quelque 50 ans passées pour atteindre 10 000 employés ; un nombre qui place DRÄXLMAIER parmi les premiers employeurs en Tunisie.

Aujourd’hui, DRÄXLMAIER Tunisie compte cinq sites de production dont quatre dédiés à la fabrication des faisceaux de câbles et un site spécialisé dans les produits d’intérieur, respectivement établis à Sousse, Mahdia, Monastir et Siliana.

DRÄXLMAIER Tunisie poursuit sa croissance en Tunisie et crée des emplois pour des ingénieurs hautement qualifiés à travers ses 4 centres d’Excellence, où ils développent des systèmes de câblage et des systèmes électriques embarqués, offrent des solutions informatiques et soutiennent les projets clients du groupe DRÄXLMAIER dans le monde entier.