Procès historique à New York, Donald Trump plaide non coupable

Donald Trump a plaidé non coupable de falsifications de documents comptables, mardi 4 avril, dans un tribunal de New York, lors d’une audience pénale historique qui a réveillé les passions en Amérique et ouvert la voie à un procès dans moins d’un an.

Reparti libre sans contrôle judiciaire, l’ancien président de 76 ans pourrait avoir à affronter un procès en janvier 2024, même s’il va tout tenter pour éviter cette épreuve avant l’élection présidentielle, à laquelle il est candidat.

Le républicain, le premier président américain à subir un tel sort, est visé par 34 chefs d’accusation portant sur des paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l’élection de 2016, selon l’acte d’accusation. Son avocat Todd Blanche dénonce une « triste » inculpation « toute faite » et promet de la combattre. Dans la salle d’audience bondée du tribunal, Donald Trump s’est montré le visage fermé, l’air sévère. Il a passé environ deux heures dans la palais de justice de Manhattan. Auparavant, il avait qualifié son sort de « surréaliste ».

Le milliardaire clame son innocence et assure être victime d’une « chasse aux sorcières », orchestrée par les démocrates du président Joe Biden, qui lui aurait « volé » sa victoire à la présidentielle de 2020. Le démocrate a fait savoir que cette comparution n’était « pas une priorité » pour lui, selon la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

New-Yorkais de naissance, Donald Trump a passé la nuit dans sa luxueuse « Trump Tower ». Il a dû se soumettre, au tribunal, au rituel imposé à tout prévenu : décliner son nom, âge et profession, effectuer un relevé d’empreintes digitales. En revanche, il a vraisemblablement échappé au fameux « mugshot » – la prise en photo d’identité judiciaire, source de tant d’humiliations publiques pour les stars aux Etats-Unis.