Prochain démarrage de la campagne nationale de vaccination contre la rage

La campagne nationale de vaccination contre la rage démarrera dans tous les gouvernorats de la République à partir de la première semaine du mois de janvier 2020 pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mars, a fait savoir, mardi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Ledit département rappelle dans un communiqué que cette campagne gratuite et obligatoire s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la rage. Des équipes de travail se déplacent dans toutes les régions du pays pour effectuer la vaccination dans les centres de ramassage des animaux ou en se rendant directement aux agglomérations urbaines, a indiqué le ministère.

Il a, ainsi, appelé tous les propriétaires de chiens à vacciner ces derniers et à faciliter la tâche aux équipes chargées de la vaccination afin de contribuer à la réussite de cette campagne.

Pour plus d’informations, les personnes concernées peuvent s’adresser aux directions de la production animale et celles relevant des délégations régionales au développement agricole ou encore consulter le site électronique www.rage.tn