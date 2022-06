Produits subventionnés: Adoption d’une démarche progressive pour atteindre les prix réels

Le gouvernement tunisien prévoit de mettre en place un nouveau système pour orienter la subvention vers ceux qui en ont besoin et d’adopter une démarche progressive pour réguler les prix sur une période de 4 ans( à partir de 2023), tout en décidant une révision progressive, des prix de la bouteille de gaz GPL destinée à a consommation à partir de l’année 2023.

Cette démarche du gouvernement présentée dans un document sur le « Suivi de la mise en œuvre de programme de réformes », rendu public, vendredi soir, au terme d’une réunion gouvernementale tenue, à Dar Dhiafa, a dévoilé les grandes lignes de la réforme de la subvention des produits de base dont le montant s’est inscrit en hausse suite à la guerre russo-ukrainienne.

A cet égard, le gouvernement a souligné que dans le cadre de ses efforts pour développer la performance et l’efficacité du secteur public, il est prévu d’adopter le principe de l’enregistrement automatique pour permettre à toutes les familles de bénéficier des transferts financiers et de sensibiliser les citoyens sur les avantages de la migration vers un nouveau système pour lutter contre les pratiques de monopole, de spéculation et de contrebande.

Sur un autre volet, le gouvernement envisage, dans le cadre de la rationalisation des subventions dans le secteur des hydrocarbures, d’atteindre les prix réels des bouteilles de gaz liquéfié destinées à la consommation d’ici 2026, avec l’adoption de mesures de soutien, lesquelles consistent à développer un programme de transferts financiers dans le cadre de la réforme du système de subventions des produits de base.

Le document stipule, en outre, la libéralisation de l’importation des produits pétroliers dès que les prix réelles soient en vigueur, tout en préservant le rôle de la Société tunisienne des industries de raffinage(STIR) dans la sécurisation de l’approvisionnement et le développement des capacités de stockage, outre la rationalisation de la consommation des produits pétroliers et l’ajustement progressif des prix de l’électricité et du gaz tout en prenant en considération la situation des catégories vulnérables.