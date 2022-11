Programme commun entre la Tunisie et la BAD dans le domaine de l’initiative privée

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a entamé l’élaboration d’un programme d’action et de coopération avec la Banque Africaine de Développement (BAD) dans le domaine de l’initiative privée ainsi qu’un plan d’exécution de ce programme à court et moyen terme.

Les deux parties ont convenu lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère à Tunis, entre le chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur de la BAD dans les pays de l’Afrique du Nord et centrale, d’adopter une approche participative visant à tirer profit de toutes les bonnes pratiques et expériences réussies et à réunir toutes les conditions à même de garantir l’efficacité de la coopération en matière de financement des programmes du ministère prévus dans le plan de développement.

Le directeur de cabinet a affirmé que les futurs programmes de la BAD répondent aux nouvelles orientations du ministère dans le domaine de la promotion de l’initiative privée et de l’amélioration de l’emploi des jeunes par l’ajustement et la gouvernance des programmes et mécanismes et à travers l’amélioration du système de gestion, de suivi et d’évaluation en vue de garantir toutes les conditions propices à la promotion du système de financement des petites et moyennes entreprises et au développement des capacités des entreprises pour élargir leur activité et leur permettre de renforcer leurs capacités de marketing et d’exportation .

Pour sa part, le directeur de la BAD et la délégation l’accompagnant, composée d’experts dans le domaine de l’économie, de l’emploi, de l’initiative privée et des programmes et mécanismes de financement, ont réitéré la volonté de la Banque à soutenir le programme d’action du ministère dans tous les domaines, en particulier en matière d’entrepreneuriat.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les grandes orientations du ministère inscrites dans le plan de développement pour la période 2023-2025, visant à répondre aux besoins de l’économie en termes de ressources humaines spécialisées, capables de contribuer au renforcement de la compétitivité des entreprises, de la gouvernance du marché du travail et de l’amélioration de l’emploi des jeunes, outre la consolidation de la culture de l’initiative privée à travers la simplification des procédures, le raccourcissement des délais et la facilitation de l’accès au financement.

Il est à noter que la séance de travail conjointe s’inscrit dans le cadre de la mission effectuée par l’équipe de la BAD en Tunisie depuis le 24 octobre 2022, qui vise à examiner avec les différents acteurs économiques des secteurs public et privé les moyens de mettre en œuvre un nouveau programme visant à renforcer le financement des petites et moyennes entreprises.