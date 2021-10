Programme spécifique de contrôle économique: 2095 infractions relevées 11 tonnes de fruits et légumes saisies

Quelque 2095 infractions ont été relevées et 911 tonnes de fruits et légumes saisies, dans le cadre du programme spécifique de contrôle économique lancé, par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, durant la seconde moitié d’octobre.

Les équipes de contrôle relevant du ministère ont relevé, samedi, dans le cadre de ce programme, 219 infractions et saisi 965 œufs et 41 tonnes de fruits et légumes, indique le ministère du Commerce dans un communiqué publié dimanche.

Outre les fruits et légumes, indique le ministère, ce programme sera généralisé à d’autres produits qui pourraient enregistrer une hausse des prix.

Le ministère a, par ailleurs, décidé d’appliquer les 54 décisions de fermeture prises, durant la période écoulée.