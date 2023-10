Programme SUSI Global Student d’autonomisation économique des étudiants

Tunis a annoncé le programme 2024 Study of the United States Institute (SUSI) pour les étudiants leaders mondiaux sur l’autonomisation économique.

Cette opportunité d’échange intensif offre aux étudiants de premier cycle étudiants de premier cycle une compréhension plus approfondie des États-Unis, tout en améliorant tout en améliorant leurs compétences en matière de leadership. Le programme comprend des discussions en séminaire, conférences, des présentations de groupe, ainsi que des voyages éducatifs, des visites de sites, des activités de leadership et du bénévolat.

À travers tous ces engagements, les participants examineront des sujets tels que le commerce, l’investissement, l’éducation financière, la banque, la microfinance, le développement l’innovation, les marchés émergents et l’analyse des risques, la planification stratégique des affaires, la responsabilité sociale des entreprises et les minorités dans l’entreprenariat.

Les instituts consistent en une résidence universitaire de quatre semaines avec une série équilibrée de séminaires de discussion, de lectures, de présentations de groupe et de conférences. . Des visites de sites, le développement du leadership, des activités culturelles et des services à la communauté complètent les cours et les activités académiques.

Si les conditions le permettent, les instituts incluront un voyage d’étude intégré d’une semaine aux États-Unis. Le programme se concentrera sur le développement de la pensée critique, de la communication, de la prise de décision et de la gestion des participants.

Dates du programme : Le programme de cinq semaines se déroulera aux États-Unis entre juin et juillet 2024.

Conditions d’admissibilité : Les candidats doivent être des Tunisiens âgés de 18 à 25 ans sans expérience préalable aux États-Unis. Les participants doivent être des étudiants de premier cycle qui ont terminé au moins un semestre d’université et qui auront au moins un semestre restant dans leurs études après la fin du programme SUSI. La maîtrise de l’anglais est requise.

Candidatures : Cliquez ici pour télécharger le formulaire de candidature en Microsoft Word. Les candidatures et une copie de vos relevés de notes (aucune traduction n’est requise) doivent être envoyées par courriel à l’ambassade des États-Unis ([email protected]) avant le 19 décembre 2023. Les candidatures tardives ne seront pas prises en compte. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

Site web de l’ambassade des États-Unis à Tunis : https://tn.usembassy.gov/

Facebook : www.facebook.com/usdos.tunisia

Vous avez des questions ? Envoyez un courriel à [email protected]