Projet d’Initiative lancée par l’UGTT:Il faut accélérer les procédures pour sauver le pays de la crise actuelle

Le secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Monem Amira, a souligné l’impératif d’accélérer les démarches relatives au projet de l’initiative de la centrale syndicale, actuellement en phase de concertations. La situation dans le pays ne supporte aucun retard, at-il signalé, dans une déclaration à la presse en marge de la tenue du conseil régional de l’union régionale du travail (URT) de Monastir.

L’initiative, qui compte la centrale syndicale, l’ordre national des avocats, et la ligue tunisienne des droits de l’Homme, portera sur la situation générale dans le pays ainsi que des questions économiques, sociales et culturelles, a encore ajouté la même source. La crise économique actuelle a énormément affecté la classe ouvrière face à une hausse exorbitante des prix, a fait remarquer Amira. Evoquant les recommandations du conseil régional de l’URT de Monastir, Amira a indiqué que les participants ont présenté plusieurs propositions qui seront transmises à la commission administrative nationale. Cette dernière prendra les décisions adéquates dans les plus brefs délais, at-il soutenu.