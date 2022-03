Projet « et marché de l’emploi »: Signature d’une convention entre le ministère de l’emploi et GIZ

Une convention portant sur le projet « formation et marché de l’emploi », a été signée mercredi entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et l’agence allemande pour la coopération internationale (GIZ). Le projet concerne 8 gouvernorats à savoir, Kairouan, Mahdia, Kébili, Tozeur, Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous. L’objectif est de consolider les structures de l’emploi afin d’améliorer la situation des demandeurs de travail, indique un communiqué du ministère de l’emploi rendu public. Selon la même source, les objectifs du projet portent sur le soutien des réformes des politiques de l’emploi et le développement des compétences au niveau des structures ainsi que le soutien des chercheurs d’emploi afin de les aider à profiter des opportunités de travail offertes à travers le soutien des initiatives privées tout en assurant une insertion professionnelle. Un atelier de travail a été organisé en marge de la signature de la convention en présence du ministre de l’emploi, Nasreddine Nsibi. L’atelier a été axé sur la présentation du projet, ses objectifs et les préparatifs pour déterminer un plan d’exécution durant 3 ans ainsi que l’identification des activités qui seront planifiées pour exécution.