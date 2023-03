Prolifération du phénomène du trafic illicite des migrants

Les réseaux de trafic illicite des migrants en Tunisie profitent des conditions actuelles dans le pays pour renforcer leurs activités illégales, a regretté le porte-parole du forum pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Romdhan Ben Amor. Il a précisé dans une déclaration à la TAP que lors des derniers jours une importante affluence de migrants irréguliers a été enregistrée à partir des territoires tunisiens. Selon des sources italiennes l’arrivée de plus de 3000 migrants irréguliers sur l’ile de Lampedusa a été enregistrée durant les derniers 24 heures en provenance de la Tunisie. Ben Amor a précisé que la majorité des migrants irréguliers sont originaires de l’Afrique subsaharienne. L’importante affluence des subsahariens à partir de Tunis vers les côtes italiennes s’explique notamment par les politiques européennes qui imposent des restrictions sur le déplacement des migrants d’une part et d’autre part en raison des efforts de lutte contre la migration irrégulière déployés par la Libye, a précisé la même source. La route de migration irrégulière à travers la Tunisie est de nouveau accessible, a noté Ben Amor.

