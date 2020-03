Prolongation des délais de dépôt des demandes de prise en charge sanitaire jusqu’à nouvel ordre

La caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a décidé mercredi de prolonger les délais de dépôt des demandes de prise en charge sanitaire (bulletin de remboursement des médicaments, demandes d’admission préalable des assurés sociaux et demandes d’indemnités) jusqu’à nouvel ordre, afin de réduire le contact direct avec ses différents services, indique un communiqué publié aujourd’hui.

Selon ce communiqué, les assurés sociaux seront exonérés du renouvellement des demandes de prise en charge des médicaments soumis à une procédure d’accord préalable et vendus dans les pharmacies, annonçant que les réunions des commissions médicales concernant les maladies de longue durée, les accidents de travail et incapacité seront reportées.

Les bulletins de depot de remboursement des frais des médicaments et autres demandes de prise en charge doivent être déposés dans les boites mises à la disposition des assurés sans passer par les guichets, précise le communiqué , soulignant la nécessité de remplir des fiches et de vérifier les donnés des assurés sociaux, notamment l’identifiant unique et le numéro de téléphone.

Les assurés sociaux peuvent faire le suivi de leur dossier à distance à travers le site www.cnam.nat.tn ou appeler gratuitement le numéro vert 80100295 à partir de 8h du matin jusqu’à 14h 30