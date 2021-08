Prolongation des délais d’inscription sur la plateforme helptourism

Le ministère des affaires sociales a décidé de prolonger pour la troisième fois consécutive les délais d’inscription sur la plate forme helptourism.social.tn et ce, jusqu’au 22 aout pour les bénéficiaires d’aides exceptionnelles de 200d.

- Publicité-

Le ministère a indiqué dans un communiqué publié aujourd’hui que ces aides exceptionnelles concernent les personnes travaillant à leur propres comptes, leurs salariés et les salariés des entreprises économiques ayant subit les impacts de la covid-19, notamment au cours de la période de confinement sanitaire général du 9 au 16 mai dernier.

Le ministère a appelé les secteurs concernés à s’inscrire exclusivement sur cette plateforme dans les délais annoncés et en cas d’impossibilité, les propriétaires doivent envoyer une copie de la patente et le numéro fiscal et le numéro de téléphone sur l’email [email protected] afin de poursuivre ultérieurement l’inscription sur cette plateforme.