Prolongation des mesures exceptionnelles relatives au soutien des entreprises et des professionnelles

La période de rééchelonnement des échéances de crédits accordés aux entreprises et aux professionnels, a été prolongée, jusqu’au 21 septembre 2021, a indiqué le ministère du Tourisme et de l’artisanat dans un communiqué publié mardi, sur Facebook.Cette prolongation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions gouvernementales relatives aux mesures fiscales et financières destinées à réduire l’impact de la pandémie de COVID- 19, sur les unités économiques, dont les établissements touristiques, et sur le personnel y opérant.A cet effet, une circulaire n° 21 de 2020, a été adressée par la BCT, le 30 décembre 2020 aux banques et aux institutions financières.

Il a été également, décidé de prolonger l’échéance maximale, d’octroi des financements exceptionnels pour soutenir les entreprises et les professionnels dans la lutte contre l’impact de la pandémie du COVID-19, jusqu’à fin décembre 2021.Ces financements exceptionnels peuvent être également, accordés aux entreprises non résidentes installées en Tunisie.