Promosport se défend et dit dire la vérité

Qualifiant ce que disent les médias tunisiens à son propos de « vagues de diffamations médiatiques orchestrées (…) et loin d’être innocentes », Promosport a rendu public un communiqué de presse pour « éclairer l’opinion publique sur les réalités des faits et sur sa relation avec la société italienne Sisal ».

La société affirme, tout d’abord, que l’appel d’offres n° 1/2019 lancé en décembre 2019 précédé d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’octroi d’une concession a été remporté en toute transparence par Sisal en août 2022 après une mise en concurrence avec d’autres soumissionnaires internationaux (autrichiens, grecques et un groupement turco-américain).

Il s’agit d’une société leader en Italie opérant dans l’industrie des jeux et paris sous une licence gouvernementale depuis 1945 ; elle développe et gère des jeux avec une expertise et des normes élevées d’intégrité, de transparence et de sécurité certifiées par des organisations internationales et européennes de paris: autant de caractéristiques essentielles pour les entreprises opérant dans un secteur hautement réglementé soumis à des contrôles étatiques stricts, Souligne Promosport, qui ajoute que le périmètre de la concession de Sisal en Tunisie n’a aucun lien, ni de près ni de loin, avec Playtech et les jeux développés par ses soins. L’autonomie de Sisal quant à l’exécution du contrat de concession en Tunisie est indiscutable, donnant ainsi toutes les garanties à la partie tunisienne.

Enfin, les allégations de certains média indiquant que “la base de données des joueurs serait transférée Tunisie vers “l’entité sioniste”, n’est qu’une autre tromperie de l’opinion publique visant à ternir l’image de Promosport avec insistance flagrante de cacher la vérité.

« Organiser et structurer le secteur des paris et des jeux est l’objectif premier de l’Etat, ce qui n’arrange aucunement les opérateurs hors-la-loi qui refusent de se soumettre au droit et à ses règles, jusqu’à s’acharner par tous les moyens sur Promosport et en particulier en l’accusant mensongèrement de “normalisation” et en essayant d’occulter manifestement des pratiques illégales et dangereuses que l’Etat suit de près déployant tous ses efforts pour y mettre fin »,indique Promosport, qui reconnaît que les difficultés auxquelles elle a fait face durant ces années ont laissé la porte ouverte à une concurrence illégale et déloyale et la à la pénétration du marché tunisien par du marché tunisien par des structures étrangères, et ce sont les opérateurs du black et grey market qui sont derrière cette campagne de diffamation dont le but premier est de protéger leurs propres intérêts, ternir l’image de Promosport et continuer à s’enrichir davantage illicitement au détriment de l’économie, de l’ordre public, de la société et du sport tunisien.

Et de poursuivre : « Le partenariat avec Sisal permettra à Promosport de renforcer sa position sur le marché des jeux en Tunisie,sur le plan technologique et faire partager à ses équipes une expertise internationale et une formation des plus performantes. Ce renouveau et redéploiement de Promosport va pénaliser à plus d’un titre plusieurs opérateurs illégaux, d’autant plus qu’en tant que structure publique, Promosport est considérée comme la seule safe zone garantissant les gains et les droits des parieurs ainsi que les droits de l’Etat et du sport tunisien, seule capable de prendre en charge l’activité de tous les opérateurs de paris illégaux et ce en conformité à la loi, de créer des emplois pour les jeunes tunisiens et de les protéger de toutes poursuites judiciaires

Promosport qui a historiquement contribué à promouvoir le sport et à soutenir la jeunesse tunisienne continuera à le faire avec fierté et détermination et sera de nouveau le leader national de ce secteur afin que tout tunisien trouve ses comptes comme parieur ou opérateur, conclut la société.