Promotion des technologies de traitement des eaux non conventionnelles applicables en Tunisie

Lors de la 2ème Table e-Water tunisienne, organisée par le Centre de Recherche et des Technologies de l’Eau (CERTE) avec les parties impliquées dans le traitement et la réutilisation de l’eau, ont été discutées les différentes technologies émergentes pour le traitement des Eaux Non Conventionnelles (ENC) applicables dans le contexte tunisien.

Une quinzaine d’experts issus des acteurs privés et publics engagés dans la gestion de l’eau, des représentants des collectivités locales, des entreprises privées ayant des intérêts dans le domaine de l’eau, des bureaux d’études privés et des cabinets d’architectes ont contribué activement à la réalisation de conclusions communes, prévues à la fin du cycle des quatre Tables e-Eau.

Y ont été exposé les objectifs et une vue d’ensemble des solutions basées sur la nature (NBS) conçues par le consortium du projet NAWAMED, ainsi que les avantages de ces technologies et les évaluations des possibilités de les reproduire.

L’objectif est d’intégrer les NBS dans la gestion de la demande en eau (GDE) en tant que ressource disponible adaptée à des usages spécifiques. Une revue des expériences et des solutions technologiques a été présentée avant la discussion afin de partager les performances technologiques et la manière de les intégrer aux niveaux local et urbain pour la valorisation des eaux souterraines.

NAWAMED (Nature Based Solutions for Domestic Water Reuse in Mediterranean Countries), mis en œuvre dans le cadre du programme ENI CBC MED, contribue concrètement à promouvoir et à tester des solutions naturelles à faible coût pour l’utilisation décentralisée des eaux non traitées au niveau domestique .En particulier, les objectifs sont de traiter environ 9.000 m3/an d’eau à réutiliser et de former au moins 150 techniciens, soutenant ainsi le renforcement des capacités.