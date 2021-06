Promouvoir la coopération avec la Guinée et le Congo, dans les domaine de l’industrie, des hydrocarbures et de la formation

Les moyens de promouvoir la coopération entre la Tunisie et la Guinée ainsi que le Congo, notamment dans les domaines de l’industrie, de la création de PME, des hydrocarbures et de la formation, ont été au centre de deux entretiens successifs, tenus samedi entre le ministre par intérim de l’Industrie, de l’énergie et des Mines, Mohamed Boussaid, et le ministre guinéen de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara et ensuite le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Budimbu Ntubuanga.

Le ministre guinéen a exprimé, lors de cet entretien, la volonté de son pays de bénéficier de l’expérience tunisienne dans le domaine de l’aménagement des zones industrielles, d’autant plus que la Tunisie dispose d’une expérience importante dans ce domaine qui lui a permis d’aménager des zones industrielles intelligentes, selon un communiqué publié par le ministère de l’Industrie.

De son côté, le ministre congolais a abordé avec le ministre de l’Industrie, la question de l’investissement dans le secteur de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables, la mise en œuvre de programmes d’efficacité énergétique et l’attraction des investisseurs congolais en Tunisie, à travers des actions communes.