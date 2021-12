PROPARCO et l’UIB renforcent leur soutien aux entrepreneurs tunisiens affectes par la crise

En accordant une garantie exceptionnelle d’un million d’euros à l’Union Internationale des Banques, Proparco confirme la force de son partenariat avec cet acteur clé du développement économique en Tunisie. Ce soutien s’inscrit dans le cadre de l’initiative française Choose Africa de soutien aux start-up, TPE et PME en Afrique.

Créée en 1964, l’Union Internationale de Banques (UIB) est aujourd’hui l’une des principales banques privées de Tunisie, membre du Groupe Société Générale. Elle se distingue par son engagement auprès des TPE et PME, qui se traduit notamment par la mise en place de produits financiers dédiés.

Le Groupe AFD soutient cet engagement depuis plusieurs années, en particulier à travers l’octroi de garanties ARIZ. En 2018, Proparco avait également accordé une enveloppe d’accompagnement technique pour permettre à l’UIB de renforcer son soutien aux PME et à leurs dirigeants, notamment via l’organisation de formations dédiées aux entrepreneurs dans plusieurs villes tunisiennes.

La garantie de portefeuille d’un million d’euros (3 250 000 TND) accordée aujourd’hui par Proparco permettra à l’UIB de proposer des prêts garantis à 80% par le groupe AFD à des petites et moyennes entreprises tunisiennes fragilisées par la crise. L’UIB pourra ainsi renforcer l’offre « crédits exceptionnels covid-19 » mise en place par l’UIB au début de la crise sanitaire.

Après examen des demandes de financement par l’UIB, des entreprises de moins de 250 personnes affectées par la crise pourront se voir octroyer des prêts de 12 à 60 mois.

Cette offre de prêts garantis à 80% par le Groupe AFD s’inscrit dans le cadre du nouveau volet Résilience de l’initiative française Choose Africa et a été rendu possible grâce au soutien du gouvernement français.

Lancé en novembre 2020 en réponse à la crise économique engendrée par la pandémie de covid-19, ce volet Résilience d’un milliard d’euros porte à 3,5 milliards d’euros l’initiative Choose Africa de soutien aux start-up, TPE et PME en Afrique. A ce jour, plus de 2,5 milliards d’euros ont déjà été déployés par le Groupe AFD dans le cadre de Choose Africa au bénéfice de plus de 16 000 TPE et PME.

« Proparco est très heureux de renforcer son partenariat avec l’UIB à travers l’octroi d’une garantie Choose Africa Résilience. Cette garantie proposée grâce au soutien du gouvernement français permettra d’apporter une réponse adaptée aux besoins des entrepreneurs tunisiens touchés par la crise. » a déclaré Guillaume Barberousse, Responsable de la Division Banques et Marchés Financiers de Proparco.

De son côté, Raoul Labbé de la Genardière, Directeur Général de l’UIB a déclaré :

« La signature de cette nouvelle convention de garantie Choose Africa Résilience avec notre partenaire Proparco s’inscrit parfaitement dans l’engagement de l’UIB aux côtés des entreprises tunisiennes depuis le début de la crise liée à la Pandémie Covid-19. Nous avons et continuons à mobiliser toutes les énergies nécessaires pour pouvoir aider nos clients à traverser cette crise et à relancer leurs activités. »